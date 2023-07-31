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2023
https://1prime.ru/transport/20230731/841242504.html
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам
Транспорт
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Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в России. Документ... ПРАЙМ, 31.07.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, платные дороги, штрафы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в КоАП и расширяет действие льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях.
Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.
Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.