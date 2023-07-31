МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума утвердила скидку на штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

Закон вносит изменения в КоАП и расширяет действие льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях.

Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.