МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 октября проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"… проработать вопросы… об установлении налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам… Доклад – до 15 октября 2023 г", — говорится в поручении.

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