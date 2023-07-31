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2023
https://1prime.ru/transport/20230731/841246043.html
Путин поручил проработать обнуление НДС для речных пассажирских перевозок
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 октября проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам,... ПРАЙМ, 31.07.2023
транспорт, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, владимир путин, обнуление ндс, речные перевозки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 октября проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"… проработать вопросы… об установлении налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров водным транспортом по городским, пригородным и местным маршрутам… Доклад – до 15 октября 2023 г", — говорится в поручении.
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