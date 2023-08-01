МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) взыскали около 855 миллионов рублей с Российской Федерации в лице министерства финансов за перевозку обучающихся. Суд подтвердил необоснованность повышения тарифов "Мегафоном"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Минфина на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

ФПК в этом иске потребовала взыскать с ответчика свои убытки в виде невозмещенных потерь в доходах от перевозки в 2019 году в поездах дальнего следования обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением льготы по оплате проезда в размере 50% от установленного тарифа.

Как говорится в решении суда, потери в доходах истца в связи с предоставлением скидки составили около 2,4 миллиарда рублей, государством были возмещены потери на общую сумму более 1,5 миллиарда, невозмещенные потери в доходах составили около 855 миллионов рублей. На эту сумму и был заявлен иск.

Как указал суд в решении, которым полностью удовлетворил исковые требования, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".

В 2021-2022 годах суды трех инстанций взыскали с Российской Федерации в лице министерства финансов в пользу ФПК более 398 миллионов рублей аналогичных потерь за 2018 год. Тогда потери компании от предоставления скидки составили около 1,9 миллиарда рублей, а компенсировано ей было также только около 1,5 миллиарда.

В том деле арбитражный суд Москвы, в частности, сослался на позицию Верховного суда, указавшего в одном из аналогичных дел, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".