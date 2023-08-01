МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Тестирование Индонезией смешанного с пальмовым маслом реактивного топлива в двигателях самолета Boeing — это, с одной стороны, элемент зеленой энергетики, но с другой — пальмовое масло вместо авиакеросина снижает энергоэффективность, а его избыток всегда приводит к тому, что двигатель коптит, прокомментировал РИА Новости эксперт рынка НТИ "Аэронет" Павел Булат.

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Ранее во вторник крупнейший индонезийский авиаперевозчик Garuda Indonesia заявил, что тестирует смешанное с пальмовым маслом реактивное топливо в двигателях самолета Boeing. Он уточнил, что эксперимент был запущен на прошлой неделе. В смеси содержится 2,4% пальмового масла.

Эксперт подчеркнул, что все страны, которые являются производителями сельскохозяйственного сырья, пытаются его использовать, а Индонезия — крупнейший производитель пальмового масла. В Бразилии, например, добавил Булат, много сахарного тростника, местные производители делают из него спирт и аналогичным образом используют в качестве топлива для самолетов.

"То, что делает Индонезия, — это просто элемент зеленой энергетики, замена ископаемого топлива растительным, возобновляемым топливом. Замена части нефти в случае Индонезии — это государственная политика страны… Однако как топливо пальмовое масло хуже, чем, например, керосин, так как снижает экономичность техники. Более того, избыток масла, причем любого, в том числе синтетического, всегда приводит к тому, что двигатель коптит", — сказал Булат.

Еще одна особенность работы с пальмовым маслом, по его словам, в том, что самолет нужно модифицировать и адаптировать под его использование. Например, у двигателя должны быть другие форсунки. В качестве аналогии Булат привел в пример переход на топливо "Евро-5" в грузовых автомобилях, что требует иметь на борту бак с мочевиной, которая разбавляет топливо и используется при зажигании.

Эксперт также рассказал, что в России тоже были эксперименты с биотопливом, например, тестировался турбореактивный двигатель, где керосин был перемешан с подсолнечным маслом, но массово это не используется.