С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — ПРАЙМ. Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть Марин Бункер" — ожидает роста реализации судового топлива компанией в 2023 году на 25%, что выше темпов восстановления рынка в целом, сообщил генеральный директор предприятия Антон Соболев. Россия и ЮАР договорились о сотрудничестве по производству ядерного топлива

По прогнозу компании, потребление судовых топлив в России в 2023 году вырастет примерно на 20%, до 7,4-7,5 миллиона тонн в год. По итогам 2022 года внутренний рынок составлял порядка 6,1-6,3 миллиона тонн. Грузооборот морских портов России за последние 20 лет вырос более чем в 6 раз, теперь ежегодно морским и речным транспортом перевозится порядка 850 миллионов тонн грузов, отметили в компании.

"Мы смотрим на текущий год с оптимизмом – рынок восстанавливается. Что касается "Газпромнефть Марин Бункер", то по итогам 2023 года мы ожидаем роста объёмов реализации судового топлива к показателю 2022 года – на уровне 25%, что выше темпов восстановления рынка в целом", — сказал журналистам Соболев.

В структуре продаж компании более 95% составляет судовое топливо высокого экологического класса – низкосернистые и ультранизкосернистые продукты, заметил Соболев. "Газпромнефть Марин Бункер" заправляет каждое второе судно в арктических портах и на Северном морском пути, поэтому очень важно, чтобы в этих экологически чувствительных регионах топливо было соответствующим, заметил он.

"Газпромнефть Марин Бункер" — дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное для организации круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта.