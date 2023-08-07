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2023
https://1prime.ru/transport/20230807/841316068.html
На переправе через Керченский пролив вновь образовалась пробка
Транспорт
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Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник составляет 103 грузовика, сообщили в оперативном штабе региона. "По направлению к Керченской переправе... ПРАЙМ, 07.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, керченский пролив, пробка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 7 авг — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в понедельник составляет 103 грузовика, сообщили в оперативном штабе региона.
"По направлению к Керченской переправе 7 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 103 транспортных средства, все – грузовые. Работают два волонтера", — говорится в телеграм-канале оперштаба.
Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 289 машин. Это 260 грузовиков и 29 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1210 пассажиров.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.