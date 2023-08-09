МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Экспорт зерна из Украины в июле на фоне прекращения в середине месяца зерновой сделки сократился в 1,4 раза, а доходы обвалились почти вдвое, следует из анализа РИА Новости данных украинской таможни и Минсельхоза. Посол в США: Россия держит открытой дверь для возобновления зерновой сделки

Согласно данным украинского Минсельхоза, страна экспортировала в июле 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что меньше июньских объемов на 38%. Резко упали поставки кукурузы на мировой рынок — вдвое, до 1,1 миллиона тонн, вернувшись на прошлогодний уровень, также значительно уменьшился экспорт пшеницы — на треть, до 841 тысячи тонн.

Основное сокращение пришлось на экспорт через порты: если еще в июне через них отправлялось 3,1 миллиона тонн зерна, то в июле уже на 46,5% меньше — лишь 1,67 миллиона. В то же время на 6% выросли объемы поставок через железную дорогу, фуры и паромы.

В результате доходы Украины от экспорта зерна упали в 1,9 раза — до 380,4 миллиона долларов с 712 миллионов месяцем ранее. Это также меньше, чем полученные в прошлом июле 410 миллионов долларов.

Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются.

РИА Новости ранее сообщало, что Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов, в случае разрыва соглашения страна лишится до 500 миллионов долларов в месяц. Позже директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка страны Владимир Лепушинский говорил, что Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки из-за остановки зерновой сделки.