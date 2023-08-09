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Аэропорт "Домодедово" возобновил работу в штатном режиме
Транспорт
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. Аэропорт "Домодедово", который временно закрывался в ночное время в среду на прием и вылет рейсов, сейчас работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 09.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, аэропорт домодедово
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово", который временно закрывался в ночное время в среду на прием и вылет рейсов, сейчас работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт "Домодедово" временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — сказано в сообщении воздушной гавани.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на среду, что ПВО сбила два боевых беспилотника на подлете к Москве, один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.