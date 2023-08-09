МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово", который временно закрывался в ночное время в среду на прием и вылет рейсов, сейчас работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Пассажирские авиаперевозки в мире в июне выросли на 31 процент

"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт "Домодедово" временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — сказано в сообщении воздушной гавани.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на среду, что ПВО сбила два боевых беспилотника на подлете к Москве, один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.