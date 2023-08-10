МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) признал незаконным расторжение испанской компанией Patentes Talgo договора на техническое обслуживание и ремонт произведенных ею поездов "Стриж", следует из информации в картотеке арбитражных дел. РЖД в июле поставили исторические рекорды по грузообороту

"Иск удовлетворить полностью", — указано в карточке дела. Подробности пока не приводятся.

Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный суд в мае, по иску ФПК обязали Patentes Talgo исполнять этот договор от 29 мая 2014 года, действие которого рассчитано до 2056 года. Контракт предусматривает техобслуживание и ремонт семи поездов "Стриж", курсировавших по маршрутам "Москва – Нижний Новгород" и "Санкт-Петербург – Москва – Самара".

Patentes Talgo в марте прошлого года уведомила ФПК о прекращении исполнения обязательств по договору со ссылкой на "влияние сложившейся международной политической ситуации". Но ФПК заявила в суде, что обстоятельства, на которые ссылается ответчик, не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы и используются в качестве повода для прекращения исполнения контракта.

В том деле суды также взыскали с испанской компании в пользу ФПК около 221 миллиона рублей убытков – в эту сумму истцу обошлась аренда с марта по июнь 2022 года пяти поездов "Ласточка", которыми заменили "Стрижей", и около 161 миллиона рублей неустойки за невыполнение обязательств по договору с 5 марта по 20 апреля (даты подачи иска) 2022 года. Кроме того, суды обязали Patentes Talgo в случае неисполнения обязательств по договору выплачивать около 1,4 миллиона рублей за каждый день неисполнения решения суда. В ФПК разъяснили правила посадки в поезд с двумя ошибками в билете

Арбитражный суд Москвы ранее принял обеспечительные меры по первому иску, передав ФПК для хранения и использования запчасти, оборудование и материалы испанской компании, необходимые для техобслуживания и ремонта "Стрижей" и находящиеся в депо "Москва-Киевская" (опись имущества на 129 листах). По данным ФПК, этих материалов достаточно для ремонта и техобслуживания "Стрижей" в течение как минимум трех месяцев.

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров).