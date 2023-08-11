МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") создаст совместное предприятие (СП) с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотников гражданского и специального назначения, сообщила корпорация. В России создали фонд развития отрасли беспилотников

"Объединенная авиастроительная корпорация" приняла решение создать совместное предприятие с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения. Стороны определили формат совместной работы, согласовали перспективную продуктовую линейку и ведут корпоративные процедуры по созданию совместного предприятия, работающего в быстрорастущем сегменте беспилотных авиационных систем", — говорится в сообщении.