2023-08-11T13:36:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230811/841402452.html
ОАК создаст с "Глори Эйр" совместное предприятие по разработке БПЛА
Транспорт
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"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") создаст совместное предприятие (СП) с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству... ПРАЙМ, 11.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, оак, сп, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") создаст совместное предприятие (СП) с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотников гражданского и специального назначения, сообщила корпорация.
"Объединенная авиастроительная корпорация" приняла решение создать совместное предприятие с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения. Стороны определили формат совместной работы, согласовали перспективную продуктовую линейку и ведут корпоративные процедуры по созданию совместного предприятия, работающего в быстрорастущем сегменте беспилотных авиационных систем", — говорится в сообщении.