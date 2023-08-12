МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российские авиакомпании сами определяют, можно ли садиться в самолет по билетам с ошибками и как их надо исправлять, в ряде случаев за корректировку неточностей придется даже заплатить, выяснило РИА Новости. США удвоят число разрешенных полетов для китайских авиакомпаний

При этом на железной дороге установлены четкие требования — правила для пассажиров российских поездов гласят, что допускается не более двух ошибок в билете: одна в фамилии, имени или отчестве и одна в серии или номере документа. Как сообщали РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), если ошибок больше, то в поезд не посадят, и билет придется переоформить в билетной кассе или в крайнем случае у начальника поезда до отправления.

Для российских авиакомпаний такого единого правила по ошибкам в билетах нет. "Это не регламентировано, на усмотрение перевозчика", — сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

Напомним, что при покупке билета на самолет надо внимательно проверять все введенные данные. Но понятно, что ошибки могут быть. Рассказываем на примере некоторых российских авиакомпаний, как быть, если в билете есть неточность.

АЭРОФЛОТ

Представитель крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщил РИА Новости, что при перелете международным рейсом написание фамилии и имени пассажира должно в точности соответствовать документу, по которому оформлен билет.

"При перелете по России, если ошибка не влечет за собой другое прочтение имени/фамилии пассажира, изменения в авиабилет можно не вносить. Тем не менее для исключения возможных проблем при вылете "Аэрофлот" в таких случаях рекомендует заблаговременно обратиться в контакт-центр авиакомпании", — рассказали в "Аэрофлоте".

Если ошибка в номере и серии паспорта, ее надо править. Скорректировать эти данные можно, обратившись в офис продаж "Аэрофлота". Чтобы сделать это, надо предъявить подтверждающие документы или их копии. Это старый или новый паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о смене фамилии, имени или отчества, свидетельство об усыновлении и прочие документы. Самостоятельно изменить контактные данные можно на сайте авиакомпании через форму управления бронированием.

"В ряде случаев за внесение изменений в авиабилет взимается сервисный сбор", — уточнили в "Аэрофлоте".

S7

S7 в информации для пассажиров пишет, что авиабилет — это "подтверждение заключенного договора воздушной перевозки с авиакомпанией, и поэтому все данные путешественника должны совпадать с его документом". То есть по правилам ошибок быть не должно, иначе на рейс пассажир не попадает.

РИА Новости поинтересовалось у компании, что делать, если пассажир заметил ошибки в уже купленном билете. "S7 Airlines бесплатно исправляет опечатки в имени, фамилии или дате рождения, неверное указание пола. Нужно просто написать в чате на сайте или в мобильном приложении или отправить сообщение через обратную связь. Номер паспорта можно скорректировать самостоятельно в разделе "Мои бронирования", — ответили в авиакомпании.

S7 уточняет, что может внести изменения только в тех случаях, когда билет оформлен на бланке авиакомпании. Если же он на другом бланке, то обратиться за помощью нужно к продавцу. Важно, что все изменения в авиабилете надо сделать до окончания регистрации на рейс.

UTair

Авиакомпания UTair пишет, что по ее правилам в фамилии, имени, отчестве пассажира, а также в серии и номере паспорта не должно быть ошибок или опечаток. Персональные данные с ошибкой можно исправить, но эта услуга платная. "Исправление данных не должно приводить к тому, что в билете изменится пассажир, так как обмен на другого пассажира строго запрещен авиакомпанией", — отмечают в перевозчике.

Если изменения вносятся в авиакассе, заплатить сбор за услугу можно только наличными. Ошибку в билете, купленном на сайте или в мобильном приложении Utair, можно исправить самостоятельно в разделе на сайте авиакомпании. Еще один важный момент, на который указывает авиакомпания: изменить данные пассажира можно только один раз и одновременно только два параметра у одного пассажира.

"Строка "Документ: номер, страна, срок действия" считается одним исправлением", — уточняет перевозчик.

Это примеры правил лишь нескольких авиакомпаний. Как было написано выше, у каждой авиакомпании свои правила по ошибкам в билетах, поэтому внимательно читайте или узнавайте в контактном центре информацию о том, как исправить неточности.