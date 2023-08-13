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Последние рейсы речного электротранспорта отменили в Москве в воскресенье
Транспорт
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Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Отменены последние... ПРАЙМ, 13.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, речной электротранспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"Отменены последние рейсы речного электротранспорта в связи с профилактическими работами на электросетях", — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, посетив в компании мэра Москвы Сергея Собянина Северный речной вокзал.
Запуск вызвал ажиотаж, в первый день запуска возле Киевского причала выстроилась очередь.