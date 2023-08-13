МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Последние рейсы речного электротранспорта отменены в воскресенье в Москве из-за профилактических работ, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Бесстыдники"! Британцы шокированы новостями о коррупции на Украине

"Отменены последние рейсы речного электротранспорта в связи с профилактическими работами на электросетях", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, посетив в компании мэра Москвы Сергея Собянина Северный речной вокзал.

Запуск вызвал ажиотаж, в первый день запуска возле Киевского причала выстроилась очередь.