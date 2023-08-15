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Минпромторг будет создавать в Африке логистические хабы
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Минпромторг РФ намерен работать над созданием в Африке логистических хабов, а также адаптировать меры господдержки под международный транспортный коридор "Север-Юг", сообщил в... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, россия, минпромторг, африка, логистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен работать над созданием в Африке логистических хабов, а также адаптировать меры господдержки под международный транспортный коридор "Север-Юг", сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
Он также подчеркнул, что министерство обсуждает возможность создания единой торговой компании для выхода на рынок Африки и в целом считает эту меру необходимой для успешной кооперации между странами.
"Сейчас в целом актуализируется и переосмысливается подход к внешнеэкономической деятельности. Думаю, что мы с коллегами из Минэкономразвития и других министерств попробуем работать с Африкой именно в таком ключе (создания торговой компании — ред.)… Я бы даже назвал эту работу внешнеэкономическим стартапом. Планируем адаптировать меры поддержки под международный транспортный коридор "Север-Юг" и работать над созданием в Африке логистических хабов", — сказал Осьмаков.
В конце июля на форуме "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.