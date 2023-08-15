МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен работать над созданием в Африке логистических хабов, а также адаптировать меры господдержки под международный транспортный коридор "Север-Юг", сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Минпромторг просубсидирует развитие промышленности в Омской области

Он также подчеркнул, что министерство обсуждает возможность создания единой торговой компании для выхода на рынок Африки и в целом считает эту меру необходимой для успешной кооперации между странами.

"Сейчас в целом актуализируется и переосмысливается подход к внешнеэкономической деятельности. Думаю, что мы с коллегами из Минэкономразвития и других министерств попробуем работать с Африкой именно в таком ключе (создания торговой компании — ред.)… Я бы даже назвал эту работу внешнеэкономическим стартапом. Планируем адаптировать меры поддержки под международный транспортный коридор "Север-Юг" и работать над созданием в Африке логистических хабов", — сказал Осьмаков.

В конце июля на форуме "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.