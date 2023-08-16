МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Первое судно использовало открытый Киевом временный коридор в Черном море, из порта Одессы вышел контейнеровоз с более чем 30 тысячами тонн груза, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. СМИ: британские банки закрывают счета сотрудничающим с Украиной фирмам

"Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины", — написал он на своей странице в соцсети Facebook* и отметил, что контейнеровоз стоял в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

По словам Кубракова, сейчас судно движется в сторону Босфора с более чем 30 тысячами тонн груза.

Он также отметил, что это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.

Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

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