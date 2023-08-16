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Мишустин поручил представить предложения по лизингу самолета "Байкал"
Транспорт
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. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения по снижению стоимости... ПРАЙМ, 16.08.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, михаил мишустин, лизинг, самолет "байкал"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября представить предложения по снижению стоимости производства и лизинга легкого многоцелевого самолета "Байкал", сказано на сайте кабмина в текст поручений премьера по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
"Еще одно поручение из этого блока связано с производством и закупкой лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал". Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку", — говорится в тексте поручений.
Срок исполнения поручения — до 25 сентября текущего года.
ЛМС-901 "Байкал" был разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, известные как "кукурузники".