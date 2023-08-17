МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. России для полного перехода пассажирского автотранспорта с дизельного топлива на сжиженный природный газ (СПГ) потребуется развитие сети газомоторных заправок и инвестиции в размере 700 миллиардов рублей, поэтому пока наиболее целесообразно развивать локальные решения, например для спецтехники, считают эксперты "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). В Минэнерго ожидают трехкратное увеличение числа газовых АЗС к 2035 году

"Для перехода колесного пассажирского транспорта с дизеля на СПГ потребуется развитие сети газомоторных заправочных станций и инвестиции в размере 700 миллиардов рублей (для сравнения: заявленные государством объемы финансирования до 2025 года составляют всего 10 миллиардов рублей). По этой причине переход колесного транспорта на газ будет иметь смысл только для локальных решений, например для спецтехники, используемой в карьерах", — говорится в их исследовании "Перспективы замещения традиционных видов топлива в России к 2030 году".

При этом эксперты уверены, что использование газа в качестве топлива в России будет расти. В первую очередь это обусловлено его экономической выгодой: стоимость одного кубометра для частных потребителей составляет менее 10% от среднеевропейских значений. Кроме того, газ более экологичен по сравнению с другими ископаемыми видами топлива.

Экологичность газа, по словам экспертов, особенно актуальна для водного транспорта, где наиболее жестко регулируются выбросы. "Переход морского транспорта на СПГ с его экологическими характеристиками удовлетворяет требованиям – как существующим, так и планируемым до 2050 года", — отмечают эксперты.

В связи с этим в исследовании говорится, что ужесточение экологических норм и тот факт, что морские суда имеют большой запас хода и не требуют плотной сети заправок, будут способствовать их переходу на СПГ. По этим же причинам сжиженный газ также перспективен на магистральных локомотивах.