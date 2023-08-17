МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках, несмотря на бум роста личных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в четверг. РЖД стали продавать на сайте билеты на самолеты и автобусы по всей России

"Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллиардов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей", — отметил глава государства.

По его словам, популярность общественного транспорта, в основном, в крупных городах заметно снижалась, однако сейчас все больше людей предпочитают общественный транспорт как более быстрый и экономичный.

Он также отметил, что в большинстве территорий заработные платы водителей общественного транспорта ниже средних по региону, а престиж профессии падает.

"Люди неохотно идут сюда работать. Возникает немало проблем с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Полагаю, что ответственным за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессий", — добавил президент.

Путин заявил, что на заседании будет рассмотрена и проблема стоимости услуг общественного транспорта.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА

Президент России Владимир Путин удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день — единственный вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы, при этом зарплаты у водителей невысокие, престиж профессии падает. Собянин объявил о новом транспортном каркасе в Москве

"Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта.", — заявил Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

Путин отметил, что обновление парка городского транспорта в России — в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность. Особого внимания требует финансирование транспортной отрасли, правительству РФ необходимо найти постоянный источник финансирования и рассмотреть возможность использования современных механизмов, таких как частное государственное партнерство, заявил Путин.

"Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше.", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.