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2023
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Перевозки общественным транспортом выросли в первом полугодии
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Перевозки общественным транспортом в России в первом полугодии выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,3 миллиона пассажиров, сообщил глава Минтранса... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, общественный транспорт, перевозки пассажиров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Перевозки общественным транспортом в России в первом полугодии выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,3 миллиона пассажиров, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.
"В первом полугодии текущего года объем перевозок составил 7,3 миллиарда пассажиров — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее число перевозок осуществляется с использованием наземного транспорта", — сказал он в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента РФ Владимира Путина.
Савельев также уточнил, что автобусами, трамваями и троллейбусами перевозится более 10 миллионов пассажиров (порядка 70% от общего объема). Метрополитеном перевозится порядка 10% пассажиров, железнодорожным транспортом — 8%, а остальные перевозки осуществляются воздушным, внутренним водным и морским транспортом.
В общей сложности для перевозок пассажиров используются 135 тысяч автобусов, более 7 тысяч троллейбусов, около 7 тысяч трамвайных вагонов и 12 тысяч вагонов пригородных поездов, добавил министр.