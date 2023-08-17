МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Перевозки общественным транспортом в России в первом полугодии выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,3 миллиона пассажиров, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Путин обсудил с чиновниками состояние общественного транспорта в стране

"В первом полугодии текущего года объем перевозок составил 7,3 миллиарда пассажиров — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее число перевозок осуществляется с использованием наземного транспорта", — сказал он в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента РФ Владимира Путина.

Савельев также уточнил, что автобусами, трамваями и троллейбусами перевозится более 10 миллионов пассажиров (порядка 70% от общего объема). Метрополитеном перевозится порядка 10% пассажиров, железнодорожным транспортом — 8%, а остальные перевозки осуществляются воздушным, внутренним водным и морским транспортом.

В общей сложности для перевозок пассажиров используются 135 тысяч автобусов, более 7 тысяч троллейбусов, около 7 тысяч трамвайных вагонов и 12 тысяч вагонов пригородных поездов, добавил министр.