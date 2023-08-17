СОЧИ, 17 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. Движение по Крымскому мосту возобновлено в направлении Керчи

Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движение автотранспорта. Чуть позже движение машин возобновили, но только в направлении Керчи.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.