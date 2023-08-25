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В московских аэропортах задерживают рейсы
Транспорт
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В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 01.24 мск пятницы, в... ПРАЙМ, 25.08.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.
По информации на 01.24 мск пятницы, в аэропорту "Внуково" задержаны 14 рейсов, три отменены. В "Домодедово" задержаны три рейса, еще семь отменили. Также пять рейсов задерживаются в "Шереметьево".
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.