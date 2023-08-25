МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. Количество задержанных рейсов в аэропортах Москвы выросло

По информации на 01.24 мск пятницы, в аэропорту "Внуково" задержаны 14 рейсов, три отменены. В "Домодедово" задержаны три рейса, еще семь отменили. Также пять рейсов задерживаются в "Шереметьево".

Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.