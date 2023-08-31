МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, работают в штатном режиме, сообщили в авиагаванях. Международный аэропорт Стамбула вновь признали самым загруженным в Европе

"В 9.02 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", — рассказали представители аэропорта журналистам.

В "Домодедово" рассказали РИА Нвости, что ограничения на полеты действовали с 5:21 до 09:00 утра.