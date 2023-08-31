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Внуково и Домодедово заработали штатно
Транспорт
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Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, работают в штатном режиме, сообщили в авиагаванях. "В 9.02 сняты все ограничения на прием и... ПРАЙМ, 31.08.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт домодедово, аэропорт внуково, ограничение полетов
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, работают в штатном режиме, сообщили в авиагаванях.
"В 9.02 сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", — рассказали представители аэропорта журналистам.
В "Домодедово" рассказали РИА Нвости, что ограничения на полеты действовали с 5:21 до 09:00 утра.