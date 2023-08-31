ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — ПРАЙМ. Эксперты отмечают рост стоимости автомобильных запчастей в России на фоне роста курса доллара, при этом число предложений о продаже деталей продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Минэнерго отметило взрывной рост энергопотребления на Юге России

По его словам, эксперты портала изучили, как менялись цены на запчасти для легкового и легкого коммерческого транспорта марок Volkswagen, Audi, Toyota, Honda, Hyundai, Ford и Lada с 1 января по 14 августа 2023 года.

"После резкого роста в первом квартале 2022 года и последующего отката цены на запчасти медленно ползли вверх. Во второй половине июля темпы роста ускорились, вероятно, из-за падения курса рубля. Хотя в некоторых категориях эксперты отмечают незначительное снижение цен, в большинстве случаев фиксируется непрерывное повышение стоимости автодеталей", — сказал собеседник.

Аналитики портала отмечают, что дефицита запчастей на российском рынке нет.

"С начала года количество объявлений о продаже запчастей выросло на 15% и продолжает расти. Похоже, что кризис, связанный с нехваткой деталей для автомобилей массового сегмента, пройден", — привели в пресс-службе слова ведущего аналитика "Дрома" Игоря Олейникова.

При этом отмечается нарастающая нехватка сложно заменяемых запчастей: двигатель в сборе, блок управления двигателем. Дефицит не ощущается в категории запчастей для техобслуживания: свечей зажигания, тормозных колодок, фильтров и прочих.

"С начала 2023 года свечи зажигания подорожали примерно на 8%. Тормозные диски и колодки подорожали в среднем на 6-7%. При этом не менялись цены на подержанные детали тормозной системы. Стабильно растут цены на лампы — почти на 5% с начала года. Сильнее всего в этой категории подорожали комплектующие для автомобилей Ford — на 41%. Интересно, что цены на лампы для Lada, напротив, упали в цене более чем на 30%", — отметили в пресс-службе.

Подешевели на 5% масляные фильтры, за исключением этих расходников для немецких автомобилей — они выросли в цене на 3%. Упали цены на оригинальные воздушные фильтры — до 16%. Также немного подешевели неоригинальные амортизаторы, а тяги и рычаги, особенно для автомобилей Toyota, подорожали до 15%.

"Сильнее всего выросла стоимость кузовных деталей и оптики. Например, почти на 10% поднялись цены на оригинальные лобовые стекла, фары и капоты. Стоимость бамперов пока не выросла. Цена на двигатель в сборе выросла на 17%. Вероятно, цены как на импортные, так и на российские запчасти продолжат расти в течение 2023 года. Стабилизировать ситуацию может изменение сложившейся логистики и укрепление курса рубля", — добавили в пресс-службе.