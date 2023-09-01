МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково утром в пятницу ограничивал прием и выпуск воздушных судов, сейчас работает в штатном режиме, рассказали в авиагавани. В аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов, еще 19 отменены

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рябом с Люберцами уничтожили летевший к столице украинский беспилотник, разрушений и пострадавших, по предаврительным данным, нет.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности с 5.37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — заявляли в аэропорту.

Отмечается, что с 7.28 часов воздушная гавань работает штатно.