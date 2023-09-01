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Аэропорт Внуково ограничивал полеты в пятницу
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Аэропорт Внуково утром в пятницу ограничивал прием и выпуск воздушных судов, сейчас работает в штатном режиме, рассказали в авиагавани. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал,... ПРАЙМ, 01.09.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт внуково, ограничение полетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково утром в пятницу ограничивал прием и выпуск воздушных судов, сейчас работает в штатном режиме, рассказали в авиагавани.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рябом с Люберцами уничтожили летевший к столице украинский беспилотник, разрушений и пострадавших, по предаврительным данным, нет.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности с 5.37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — заявляли в аэропорту.
Отмечается, что с 7.28 часов воздушная гавань работает штатно.