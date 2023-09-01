МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Аэропорт Домодедово в пятницу вводил ограничения на полеты с 05:39 до 08:00, в настоящее время работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. В аэропортах Москвы задержаны более 20 рейсов, еще 19 отменены

Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорт Внуково сообщал, что для обеспечения безопасности с 5.37 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла, 6.57 вылеты самолетов были разрешены, в 7.28 все ограничения на полеты сняты.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.39 до 08.00… В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", — сообщили в авиагавани.

Там добавили, что в период действия ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.