МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2023 года, по оперативным данным, выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе — на 0,1%, сообщила компания. РЖД хочет упростить покупку билета онлайн на дальние и пригородные поезда

"Погрузка за январь-август 2023 года, по оперативным данным, составила 825,9 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года… По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2023 года составила 103,7 миллиона тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Прирост погрузки с начала года продемонстрировали: зерно — 20,3 миллиона тонн (+45%), кокс — 7,7 миллиона тонн (+10,2%), удобрения — 41,8 миллиона тонн (+2,8%), строительные грузы — 90,1 миллиона тонн (+1,8%), каменный уголь — 235,3 миллиона тонн (+1,3%)

Снижение отмечено у нефти и нефтепродуктов – 139,8 миллиона тонн (-2%), руды железной и марганцевой – 75,4 миллиона тонн (-2,5%), черных металлов – 45,3 миллиона тонн (-0,4%), цемента – 17 миллиона тонн (-1,1%), лесных грузов – 18,3 миллиона тонн (-19,3%), руды цветной и серного сырья – 12,1 миллиона тонн (-2,3%), химикатов и соды – 14,5 миллиона тонн (-6%), промышленного сырья и формовочных материалов – 20,7 миллиона тонн (-3,8 %).

Грузооборот за январь-август 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и составил 1,8 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 0,3% и составил 2,2 триллиона тонно-километров.

Грузооборот за август текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 218,1 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 2,3% — до 269,8 миллиарда тонно-километров.