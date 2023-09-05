МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничивали полеты во вторник, на запасные аэропорты ушло пять самолетов, с 07.30 мск аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация. В аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов

"С 07.30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — сообщила Росавиация.

В аэропорту Внуково журналистам рассказали, что из-за введенных ограничений часть рейсов с 3.00 для безопасности была перенаправлена в другие авиагавани. "С 05.30 часов все ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — отметили в воздушной гавани.

Как подчеркнула Росавиация, в период временного ограничения полетов в аэропортах Внуково и Шереметьево экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву, предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был повреждён бытовой объект. Затем еще один беспилотник, летевший в направлении столицы, был уничтожен в Тверской области в районе Завидово, отмечал столичный градоначальник.