МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Брянске открыт для пассажиров после падения обломков беспилотника, сообщилаМосковская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Обломок БПЛА повредил витраж железнодорожного вокзала в Брянске

"В 10.35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось", — сказано в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, в результате падения обломков остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей получили повреждения, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Позднее пресс-служба РЖД заявляла РИА Новости, что зал ожидания вокзала закрыт в связи с проведением следственных мероприятий.