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Железнодорожный вокзал в Брянске открыли для пассажиров
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Железнодорожный вокзал в Брянске открыт для пассажиров после падения обломков беспилотника, сообщилаМосковская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В 10.35 после завершения... ПРАЙМ, 07.09.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, брянск, бпла, вокзал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Брянске открыт для пассажиров после падения обломков беспилотника, сообщилаМосковская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В 10.35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось", — сказано в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, в результате падения обломков остекление железнодорожного вокзала, привокзальная площадь и несколько автомобилей получили повреждения, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Позднее пресс-служба РЖД заявляла РИА Новости, что зал ожидания вокзала закрыт в связи с проведением следственных мероприятий.