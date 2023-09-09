МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным по видеосвязи откроет новые дороги и линию МЦД-4, а также проведет совещание по вопросам развития Смоленской области. Путин запустил движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

День города ежегодно отмечается в Москве в первую или во вторую субботу сентября. В этом году столице исполняется 876 лет.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент и мэр в режиме видеосвязи запустят несколько новых транспортных артерий столицы. Будет открыто движение пассажирских поездов по новому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), а также движение по проспекту Багратиона и южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

В этот же день у президента запланировано совещание о социально-экономическом развитии Смоленской области. Оно пройдет в формате видеосвязи, участники обсудят в том числе вопросы развития инфраструктуры и обрабатывающей промышленности региона, сохранение объектов культурного наследия.

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ

Московские центральные диаметры – это линии наземного метро. Сейчас действует уже три таких диаметра, пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с подмосковным Раменским, запустили 17 августа. МЦД-4 пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Протяженность будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами. Пассажирам МЦД-4 будут доступны бесплатные пересадки на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры.

Москвичи в ходе голосования, которое прошло в проекте "Активный гражданин", выбрали для Северного дублера Кутузовского проспекта название проспект Багратиона. Это шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров. Дорога пройдет от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а затем выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. По словам мэра столицы, новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут. МЦД сдвинули с мертвой точки российские ВСМ

В середине августа Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на 1-м участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. По словам мэра, эстакады разгрузят участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимут нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.

РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Весной этого года в Смоленской области сменился руководитель. Путин принял отставку губернатора Алексея Островского, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Василия Анохина.

Президент в середине марта в режиме видеоконференции провел встречу с врио губернатора. Анохин тогда назвал наиболее насущные темы, которые беспокоят жителей региона, — это проблемы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, а также социального обеспечения, в особенности мобилизованных граждан и членов их семей. Он добавил, что уделяет этой теме первоочередное внимание.

Врио губернатора тогда заявил, что готов в течение месяца подготовить детальный план развития региона, с учетом тех решений по инфраструктурному развитию, которые были приняты президентом.