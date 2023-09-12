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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение было временно закрыто во вторник в 1.38 мск... ПРАЙМ, 12.09.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение было временно закрыто во вторник в 1.38 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.