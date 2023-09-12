МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение было временно закрыто во вторник в 1.38 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.