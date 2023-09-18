МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" в январе-августе 2023 года увеличила перевозки на поездах и экспресс-автобусах в аэропорты и обратно на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и впервые с 2017 года увеличил свою долю в таких перевозках до 15,2%, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов. "Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 4,4 процента

"За 8 месяцев 2023 года поезда и экспресс-автобусы компании перевезли 7,2 миллиона пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты увеличилась до 15,2%, что является наивысшим показателем с 2017 года. В аналогичном периоде 2022 года доля "Аэроэкспресс" составляла 14%, а по итогам 2022 года – 14,5%", — сказал Акимов.

По его словам, с начала года компания предприняла ряд мер по повышению качества сервиса. "Так, были уменьшены интервалы отправления экспресс-автобусов: с 20 до 15 минут между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом "Домодедово" и с 15 до 10 минут между станцией метро "Ховрино" и аэропортом "Шереметьево", — перечислил гендиректор компании.

Кроме того, на автобусном маршруте в "Домодедово" полностью обновлен парк транспортных средств – пассажиров перевозят туравтобусы большого класса. На автобусном маршруте в "Шереметьево" процесс полного обновления парка транспортных средств также завершается – уже в ближайшее время маршрут полностью будет обслуживаться новыми низкопольными автобусами "Нефаз" большого класса.

"Аэроэкспресс", добавил Акимов, постоянно работает и над развитием способов покупки билетов и продолжает работу над совершенствованием железнодорожных маршрутов.

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".