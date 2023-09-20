2023-09-20T15:05:19+03:00
2023-09-20T15:05:19+03:00
2023-09-20T15:05:19+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230920/841786686.html
У Крымского моста образовались очереди из автомобилей
Транспорт
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Примерно 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту после полуторачасовой приостановки движения, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на... ПРАЙМ, 20.09.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Примерно 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту после полуторачасовой приостановки движения, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"В очереди со стороны Керчи 360 транспортных средств. Ожидание более часа. В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", — сказано в сообщении по ситуации на 14.00 мск.
Автомобили перестали пускать на мост в 12.09 мск. Проезд возобновили спустя полтора часа. Причины остановки движения не называли.