СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Примерно 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту после полуторачасовой приостановки движения, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. В Крыму прокомментировали угрозы Киева "выкурить" россиян с полуострова

"В очереди со стороны Керчи 360 транспортных средств. Ожидание более часа. В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", — сказано в сообщении по ситуации на 14.00 мск.

Автомобили перестали пускать на мост в 12.09 мск. Проезд возобновили спустя полтора часа. Причины остановки движения не называли.