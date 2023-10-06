МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Yandex Go работает в Узбекистане в штатном режиме, компания ведет переговоры с налоговым комитетом по теме локализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана за семь месяцев

"Yandex Go работает в Узбекистане в штатном режиме и продолжит это делать. Мы находимся в диалоге с налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоемкий процесс с точки зрения интеграции. Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с ГНК по этому направлению", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу налоговый комитет республики в своем Telegram-канале сообщил о том, что сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не исполнит ряд требований, связанных с организацией деятельности в соответствии с законом. Среди них — требования пройти регистрацию в качестве налогового резидента для осуществления деятельности и платить установленные налоги; а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

Срок для исполнения требований — два месяца. В противном случае налоговый комитет намерен направить в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go.

Yandex Go является самым крупным онлайн-сервисом такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.