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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном... ПРАЙМ, 08.10.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение авторанспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Движение приостановили в субботу в 21.05 по мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.