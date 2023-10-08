МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым пять часов, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе. Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Движение приостановили в субботу в 21.05 по мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.