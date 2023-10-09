МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предоставила Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в текущем году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, заявили в понедельник в пресс-службе "Ростеха". Правительство выделит средства на развитие космической отрасли

В "Ростехе" также отметили, что новая партия была произведена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова и передана министерству обороны России

Сообщается, что переданные самолеты прошли полноценный комплекс наземных и летных испытаний.

Замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщил, что Су-34 отлично справляется в войсках. Он отметил, их поставки осуществляются вовремя и согласно заявкам корпорации.

Более того, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что ОАК "уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году".