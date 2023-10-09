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2023
https://1prime.ru/transport/20231009/841927201.html
ВКС получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Транспорт
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предоставила Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в текущем году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, заявили в... ПРАЙМ, 09.10.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, оак, вкс
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предоставила Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в текущем году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, заявили в понедельник в пресс-службе "Ростеха".
В "Ростехе" также отметили, что новая партия была произведена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова и передана министерству обороны России
Сообщается, что переданные самолеты прошли полноценный комплекс наземных и летных испытаний.
Замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщил, что Су-34 отлично справляется в войсках. Он отметил, их поставки осуществляются вовремя и согласно заявкам корпорации.
Более того, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что ОАК "уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году".