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2023
https://1prime.ru/transport/20231017/842003420.html
Red Wings продлила режим вынужденного возврата и обмена билетов
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Авиакомпания Red Wings решила продлить режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил... ПРАЙМ, 17.10.2023
транспорт, бизнес, новости, израиль, комиссия, red wings
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings решила продлить режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил перевозчик.
"Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно",- сказано в релизе.
Как добавили в компании, осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.
Отмечается, что, согласно рекомендациям Росавиации, полеты будут осуществляться в дневное время.
Ранее Росавиация ограничила ночные перелеты отечественных авиакомпаний в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле. Ограничения действовали до 16 октября.