МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings решила продлить режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил перевозчик. В РСТ анонсировали увеличение числа стран, куда можно улететь прямым рейсом

"Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно",- сказано в релизе.

Как добавили в компании, осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.

Отмечается, что, согласно рекомендациям Росавиации, полеты будут осуществляться в дневное время.

Ранее Росавиация ограничила ночные перелеты отечественных авиакомпаний в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле. Ограничения действовали до 16 октября.