МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Для чиновников нужно покупать машины модели "Москвич 6", чтобы показать пример, сказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев во ходе визита на завод "Москвич". Стало известно, сколько будет стоить "Москвич 6"

Транспортным обслуживанием органов государственной власти — администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства — занимается "Автотранспортный комбинат" Управления делами президента.

"Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию "Москвичей", именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы — показать пример. Мы к этому готовы", — заявил Москвичев.

Чиновник уточнил, что сам приобрел "Москвич" для самостоятельной оценки его качества и работы на российских дорогах.

Ранее Совет Госдумы рекомендовал депутатам в своих избирательных округах использовать только отечественные машины.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что руководители фракций поддержали переход на отечественные автомобили. По его словам, депутаты пересядут на "Москвич", "Ладу", "Волгу" и "Аурус".