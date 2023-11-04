МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму продали на аукционе

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности". — говорится в сообщении.