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Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 04.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности". — говорится в сообщении.