МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Москвич потерял полмиллиона рублей за несостоявшееся путешествие из-за отмены авиарейса в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines, пишет MSK1.ru. "Турецкие авиалинии" временно отменили все рейсы из Стамбула

Житель Москвы по имени Артур с женой запланировали путешествие и должны были вылететь из Москвы в Стамбул 4 ноября, однако авиакомпания отменила рейс. В Стамбуле у пары был стыковочный рейс в Мехико.

Мужчина подчеркнул, что авиабилеты невозвратные, как и часть отелей не вернут деньги, так как прошел срок бесплатной отмены брони. Он отметил, что авиакомпания не предложила альтернативного решения проблемы: билеты экономкласса распроданы на неделю вперед, а бизнес-класс обошелся бы в сумму, равную стоимости путешествия.

Ранее в работе турецкой авиакомпании уже происходили сбои. Вечером 1 ноября из-за сбоя в системе продажи и бронирования билетов авиакомпания отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула. В ночь на 5 ноября рейсы авиакомпании перенаправлялись в другие аэропорты Турции вместо Стамбула из-за обрушившегося на город ливня.