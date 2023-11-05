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Россиянин потерял полмиллиона из-за отмены авиарейса
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Москвич потерял полмиллиона рублей за несостоявшееся путешествие из-за отмены авиарейса в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines, пишет MSK1.ru. Житель Москвы по имени Артур с... ПРАЙМ, 05.11.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, рейс, стамбул, путешествие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Москвич потерял полмиллиона рублей за несостоявшееся путешествие из-за отмены авиарейса в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines, пишет MSK1.ru.
Житель Москвы по имени Артур с женой запланировали путешествие и должны были вылететь из Москвы в Стамбул 4 ноября, однако авиакомпания отменила рейс. В Стамбуле у пары был стыковочный рейс в Мехико.
Мужчина подчеркнул, что авиабилеты невозвратные, как и часть отелей не вернут деньги, так как прошел срок бесплатной отмены брони. Он отметил, что авиакомпания не предложила альтернативного решения проблемы: билеты экономкласса распроданы на неделю вперед, а бизнес-класс обошелся бы в сумму, равную стоимости путешествия.
Ранее в работе турецкой авиакомпании уже происходили сбои. Вечером 1 ноября из-за сбоя в системе продажи и бронирования билетов авиакомпания отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула. В ночь на 5 ноября рейсы авиакомпании перенаправлялись в другие аэропорты Турции вместо Стамбула из-за обрушившегося на город ливня.