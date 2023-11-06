МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Паромное сообщение с Турцией в перспективе может быть возобновлено, допустил глава крымского парламента Владимир Константинов. Турция хочет вывести платформу по трейдингу газом на международный уровень

Паромная линия между Крымом и Турцией была окончательно закрыта из-за санкций в 2017 году. При этом глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила на днях о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей.

По мнению Константинова, данный проект достаточно легко достаточно реализуем и он ждет, что запуск паромной линии вполне возможен.

"Турция для нас традиционный партнер. Ведет достаточно независимую политику по нынешним меркам. Налажено много традиционных связей", — заявил глава крымского парламента агентству РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Он также отметил, что развитие торговых, туристических и экономических отношений с Турцией предопределено.