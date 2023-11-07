МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Расширение номенклатуры судового оборудования в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) положительно скажется на развитии импортозамещения и локализации в судостроительной отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Минпромторг раскрыл планы по выпуску служебных и вспомогательных судов

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщала, что Минпромторг планирует внести более 300 пунктов в ОКПД по судостроению. Они будут учитываться при подсчете баллов локализации.

"Целью внесения изменений является выделение из общепромышленного перечня кодов ОКПД2 судового комплектующего и специального оборудования в отдельный перечень судостроительной промышленности. Это позволит создать возможность однозначной идентификации судового комплектующего и специального оборудования при ведении закупочной деятельности. В случае расширения номенклатуры судового оборудования в ОКПД2 появится возможность доработки постановления № 719 в части установки комплектующих отечественного производства в состав нового судна или объекта морской техники, что приведет к формированию дополнительного рынка сбыта продукции для российских предприятий, а также благотворно скажется на развитии импортозамещения и локализации в судостроении", — пояснили в ведомстве.

В июле прошлого года Мишустин заявлял, что Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов. По словам премьера, у страны должно быть сильное кораблестроение. Мишустин отмечал, что для этого на верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов — от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков.