МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 1,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта, сообщили в пресс-службе компании. Правительство выделило средства ГТЛК на обновление водного флота

"АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получило 1,5 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта в российских регионах, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов", — говорится в сообщении.

Средства предоставляются ГТЛК путем приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых, что обеспечивает возвратность инвестиций ФНБ. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина России, подчеркнули в ГТЛК.

Компания с января реализует инвестиционный проект по обновлению автобусного парка в регионах страны в 2023-2024 годах и уже передала около 700 единиц техники.