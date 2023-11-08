2023-11-08T16:02:12+03:00
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ГТЛК получила средства на обновление городского транспорта
Транспорт
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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 1,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестпроекта по обновлению... ПРАЙМ, 08.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, гтлк, инвестиции
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 1,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта, сообщили в пресс-службе компании.
"АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получило 1,5 миллиарда рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта в российских регионах, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов", — говорится в сообщении.
Средства предоставляются ГТЛК путем приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых, что обеспечивает возвратность инвестиций ФНБ. Размещение осуществляется по закрытой подписке в пользу Минфина России, подчеркнули в ГТЛК.
Компания с января реализует инвестиционный проект по обновлению автобусного парка в регионах страны в 2023-2024 годах и уже передала около 700 единиц техники.