МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре увеличился на 1,9% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). DHL с 1 ноября повысила тарифы на отправку грузов из России

"Грузовые перевозки продемонстрировали умеренный рост на 1,9% в сентябре, несмотря на падение объемов торговли и высоких цен на авиатопливо. Это ясно демонстрирует сильное конкурентное предложение на рынке грузовых авиаперевозок", — приводятся в сообщении слова генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).

При этом по сравнению с сентябрем "доковидного" 2019 года показатель снизился на 1,3%. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок в сентябре опустился на 1,7% к сентябрю 2019 года и вырос на 1,6% — в годовом выражении.

Наибольший рост грузовых авиаперевозок в годовом выражении в прошедшем сентябре был зафиксирован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 7,7%. На Ближнем Востоке и в Латинской Америке показатель поднялся на 2,5% и 2,3% соответственно. В Африке объем грузовых перевозок сократился на 0,1%, в Европе — на 1,5%, в Северной Америке — на 2,2%.