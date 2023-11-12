МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России, он проедет свыше 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 городах, сообщили РЖД. "Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России

"Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде, которое продлится 64 дня", — говорится в сообщении.

Уточняется, что первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный.

"День рождения 18 ноября Дед Мороз отметит в Великом Устюге, откуда отправится в Киров, Глазов, Верещагино, Пермь и т. д.", — добавляется в сообщении.

До конца ноября волшебник также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и других городах. А в декабре — в городах Западной Сибири, БАМа, Южного Урала и Поволжья.

Отмечается, что подробный маршрут следования поезда Деда Мороза и билеты на посещение передвижной резиденции волшебника можно найти на сайте РЖД.

Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.