МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца текущего года передаст "Ютэйр — Вертолетные услуги" (дочерняя компания Utair) 15 вертолетов в лизинг за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РИА Новости источник, близкий к сторонам сделки. Американцы заинтересовались российскими вертолетами на Dubai Airshow

"ГТЛК передаст Utair в лизинг в 2023 году 4 вертолета Ми-8АМТ и 11 единиц Ми-8МТВ-1 за счет ФНБ", — следует из таблицы инвестпроекта, с которым ознакомилось РИА Новости. "Один вертолет — где-то 490 миллионов", — добавил источник, близкий к сделке.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.