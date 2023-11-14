2023-11-14T09:38:57+03:00
2023-11-14T09:38:57+03:00
2023-11-14T09:38:57+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231114/842257722.html
Utair получит 15 вертолетов от ГТЛК за счет ФНБ, рассказал источник
Транспорт
Новости
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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца текущего года передаст "Ютэйр — Вертолетные услуги" (дочерняя компания Utair) 15 вертолетов в лизинг за счет... ПРАЙМ, 14.11.2023
транспорт, бизнес, новости, utair, вертолеты, гтлк
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца текущего года передаст "Ютэйр — Вертолетные услуги" (дочерняя компания Utair) 15 вертолетов в лизинг за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РИА Новости источник, близкий к сторонам сделки.
"ГТЛК передаст Utair в лизинг в 2023 году 4 вертолета Ми-8АМТ и 11 единиц Ми-8МТВ-1 за счет ФНБ", — следует из таблицы инвестпроекта, с которым ознакомилось РИА Новости. "Один вертолет — где-то 490 миллионов", — добавил источник, близкий к сделке.
ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.