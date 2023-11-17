МУРМАНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Загруженность авиарейсов в РФ на новогодние праздники на сегодняшний день составляет 25%, поездов по материковой части России — 36%, в Крым — чуть выше 60%, следует из слов замглавы Минтранса РФ Игоря Чалика. Жителей Москвы пригласили на день рождения Деда Мороза

"На сегодня загруженность авиарейсов на новогодние праздники — 25%, железнодорожного транспорта — 36% и "Гранд Экспресс" ("Гранд Сервис Экспресс", оператор поездов в Крым – ред.) — чуть выше 60%", — сказал Чалик на селекторном совещании главы Минэкономразвития Максима Решетникова с регионами о готовности к зимнему туристическому сезону 2023-2024.

То есть, резюмировал он, даже есть резервы.

"Транспортный комплекс по всем отраслям, по всем направлениям готов удовлетворить возрастающий спрос", — подытожил он.