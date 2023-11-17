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2023
https://1prime.ru/transport/20231117/842292563.html
В Минтрансе оценили загрузку поездов и самолетов на Новый год
Транспорт
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Загруженность авиарейсов в РФ на новогодние праздники на сегодняшний день составляет 25%, поездов по материковой части России — 36%, в Крым — чуть выше 60%, следует из слов... ПРАЙМ, 17.11.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, туризм, самолет, россия, поезд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МУРМАНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Загруженность авиарейсов в РФ на новогодние праздники на сегодняшний день составляет 25%, поездов по материковой части России — 36%, в Крым — чуть выше 60%, следует из слов замглавы Минтранса РФ Игоря Чалика.
"На сегодня загруженность авиарейсов на новогодние праздники — 25%, железнодорожного транспорта — 36% и "Гранд Экспресс" ("Гранд Сервис Экспресс", оператор поездов в Крым – ред.) — чуть выше 60%", — сказал Чалик на селекторном совещании главы Минэкономразвития Максима Решетникова с регионами о готовности к зимнему туристическому сезону 2023-2024.
То есть, резюмировал он, даже есть резервы.
"Транспортный комплекс по всем отраслям, по всем направлениям готов удовлетворить возрастающий спрос", — подытожил он.