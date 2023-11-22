МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" возглавил рейтинг авиакомпаний для полетов за рубеж из России

"Аэрофлот" на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввел 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В дополнение к действующему сезонному расписанию с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания добавила семь дополнительных рейсов во Владивосток, 14 — в Хабаровск, 11 — в Южно-Сахалинск, восемь — в Петропавловск-Камчатский, два — в Магадан", — говорится в сообщении.

Таким образом, в указанный период частота полетов из аэропорта "Шереметьево" в пункты Дальневосточного федерального округа (ДФО) составит: во Владивосток — до 21 рейса в неделю; Хабаровск — до 20 рейсов в неделю; Южно-Сахалинск — до 13 рейсов в неделю; Петропавловск-Камчатский — до 11 рейсов в неделю; Магадан — до шести рейсов в неделю.

Отмечается, что при сохранении высокого спроса во время пикового сезона авиакомпания рассмотрит возможность ввести новые дополнительные рейсы по наиболее востребованным дальневосточным маршрутам.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.