СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. В Севастопольской бухте прекращено движение катеров и паромов, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. В Крыму назвали сумму ущерба от энергетической блокады

"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

При этом причины остановки движения не поясняются.

На площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа наземного общественного транспорта.