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В Севастополе перекрыли рейд
Транспорт
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В Севастопольской бухте прекращено движение катеров и паромов, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Движение морского... ПРАЙМ, 22.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, севастополь, севастопольский рейд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. В Севастопольской бухте прекращено движение катеров и паромов, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
При этом причины остановки движения не поясняются.
На площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа наземного общественного транспорта.