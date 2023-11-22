МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Работа по развитию навигации по Волге проведена большая, однако нужно сделать еще многое, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил значение фестиваля молодежи в Сочи

Глава государства 22 ноября провел совещание с правительством, на котором заслушал доклад, в том числе, министра транспорта Виталия Савельева.

"Что касается Волги, там действительно работа проведена большая, но еще много нужно сделать. Там есть участки, которые требуют особого внимания, и прошу не забывать об этом", — прокомментировал выступление Путин.

Он добавил, что Минтрансу следует проработать с регионами вопрос модернизации инфраструктуры для круизных перевозок по озеру Байкал.