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2023
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Путин похвалил работу по развитию навигации по Волге
Транспорт
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Работа по развитию навигации по Волге проведена большая, однако нужно сделать еще многое, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 22 ноября провел совещание с... ПРАЙМ, 22.11.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, владимир путин, волга
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Работа по развитию навигации по Волге проведена большая, однако нужно сделать еще многое, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 22 ноября провел совещание с правительством, на котором заслушал доклад, в том числе, министра транспорта Виталия Савельева.
"Что касается Волги, там действительно работа проведена большая, но еще много нужно сделать. Там есть участки, которые требуют особого внимания, и прошу не забывать об этом", — прокомментировал выступление Путин.
Он добавил, что Минтрансу следует проработать с регионами вопрос модернизации инфраструктуры для круизных перевозок по озеру Байкал.