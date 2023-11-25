МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россия из-за принятых против авиационной отрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. Подверженность экономики санкциям снижается, заявил ЦБ

"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", — заявил он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.