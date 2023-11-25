МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Россия из-за принятых против авиационной отрасли санкций потеряла 76 пассажирских самолетов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Центральный банк РФ

Подверженность экономики санкциям снижается, заявил ЦБ

"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", — заявил он.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.