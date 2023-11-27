МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье, но в настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания. В Крыму понедельник, 27 ноября, объявили выходным днем из-за шторма

Движение поездов на Черноморском побережье было приостановлено из-за последствий непогоды, которая обрушилась на регион. РЖД утром в понедельник сообщали, что устраняют последствия стихии на Черноморском побережье. Задерживалось порядка 50 пассажирских поездов.

"РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье. Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще 6 поездов", — говорится в сообщении.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, пишут РЖД. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдано около восьми тысяч продуктовых наборов.

"На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов. В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозерова", — отмечает компания.

РЖД ведут на месте берегоукрепительные работы, восстановление контактной сети и предпринимают меры для минимизации опоздания поездов и нормализации графика движения. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров лично по контактному номеру телефона и по смс. Возврат и переоформление билетов пассажирам задержанных и отменных поездов идет без допсборов. Всем пассажирам задержанных поездов холдинг начислит по четыре тысячи баллов программы лояльности "РЖД Бонус".